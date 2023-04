Exposição com peças arqueológicas originais e réplicas de Pompeia chega a São Paulo

São as réplicas dos corpos petrificados que ganham destaque no acervo da mostra, incluindo um cavalo e um cachorro. Pompeia foi declarada pela Unesco Patrimônio da Humanidade em 1997.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem gosta de história vai ter a chance de se aprofundar no tema com a exposição "Império Romano e os Corpos de Pompeia", que chegou nesta sexta-feira (21) ao shopping Pátio Paulista, em São Paulo.

