Exames de Lula mostram inflamação na garganta e leucoplasia

A declaração foi dada na saída do Palácio do Alvorada a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que mencionaram o boato que circula entre bolsonaristas.

O ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Augusto Heleno, chegou a afirmar que "infelizmente" o presidente eleito não estava doente. "Esse negócio do Lula estar doente, não está, infelizmente", afirmou ele, dizendo que havia acabado de receber um "desmentido".

Na semana passada, a saúde de Lula foi alvo de notícias falsas. Advogados do grupo Prerrogativas processaram profissionais de saúde que compartilharam as informações.

O petista ainda passou por ecocardiograma, tomografias gerais do coração e do pulmão e exames de sangue. Os indicadores de todos os exames foram considerados normais.

