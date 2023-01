Ex-participante do 'The Voice', Marvvila avisa que é determinada e quer chegar à final do BBB 23

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Marvvila tem 23 anos e nasceu em Bento Ribeiro, subúrbio do Rio. A sua história com a música começou ainda durante a infância, quando fez parte de coral da igreja evangélica que frequentava com sua família. Aos 9 anos, ela gravou o seu primeiro CD gospel e logo depois passou a se interessar por outro gênero musical: pagode. E foi cantando músicas de Ferrugem, Dilsinho, Sorriso Maroto e Exaltasamba que ela garantiu vaga na quinta temporada do The Voice Brasil, em 2006, e saiu na batalha dos técnicos. Mas, ela adianta que veio para chegar à final no Big Brother Brasil 23: "Sou determinada."