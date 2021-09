Ex-panicat Aline Mineiro é confirmada em A Fazenda 13

A 13ª edição do reality será apresentada por Adriane Galisteu, 48, após a saída de Marcos Mion, 42, que apresentou as três edições anteriores.

Ela namora o humorista Leo Lins. Em 2020, ela foi duramente após publicar um vídeo em que tirava sarro do companheiro com a seguinte legenda: "Como em todas as festas, ele não fala nada, é um pouco autista". Após as críticas, a postagem foi apagada, e o casal foi às redes sociais se desculpar.

Aline Mineiro ficou conhecida por sua participação como panicat no extinto humorístico Pânico na TV, em 2015. Ela também é atriz e tem mais de 2,3 milhões de seguidores no Instagram.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Aline Mineiro, 29, foi confirmada no elenco de A Fazenda 13. O nome dela figurou nas últimas semanas nas listas de apostas, mas só foi confirmado nos primeiros minutos do reality, que estreou na noite desta terça-feira (14) na Record.

