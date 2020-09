Ex-noiva de Eduardo Costa, Victória Villarim é confirmada em A Fazenda 12

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Record confirmou nesta terça-feira (8) o nome de Victória Villarim como uma das participantes de A Fazenda 12. Modelo, bailarina e influenciadora digital, a moça ficou mais conhecida como ex-noiva de Eduardo Costa, 40. Além dela, Jojo Todynho também já foi anunciada como participante do reality.

Villarim morou por quatro anos com o cantor sertanejo, mas eles romperam o relacionamento em maio de 2019. Na época, foi noticiado que o motivo era uma traição: Costa teria se envolvido com mais de uma mulher, também casadas, durante um evento no interior do Paraná. Um dos maridos das mulheres teria flagrado a traição.

A participação dela não estava na maioria das listas de possíveis peões desta edição do reality show. Apenas no domingo (6), quando o apresentador Marcos Mion deu dicas sobre uma das confinadas no perfil do programa no TikTok é que o nome dela começou a ser especulado. As dicas foram que se tratava de uma bailarina e modelo, que já tinha namorado um cantor sertanejo e cujos nome e sobrenome começavam com a mesma letra.

Em 2017, o nome de Villarim ficou mais conhecido após o então noivo publicar um vídeo contando que havia dado a ela de presente uma BMW branca, avaliada na época em cerca de R$ 600 mil. Pouco tempo depois, a modelo terminou com ele (eles reatariam e até noivaram antes do fim definitivo da relação) e Costa acabou virando piada nas redes sociais.

Depois que o vídeo viralizou, o cantor afirmou que se tratava apenas de uma brincadeira e que o carro não era deles. Contudo, já declarou ter dado para a ex um carro de quase R$ 400 mil, além de pagar o aluguel dela e um "salário", tudo isso após o fim do noivado.

Em 2013, Villarim foi participante do programa Casa Bonita 5 (Multishow), um reality show que confinava em um único imóvel diversas mulheres, sempre mostradas com pouca roupa. Na época, ela foi capa da "Sexy" ao lado da colega Priscila Cardoso.

As duas foram usadas como trunfo pela revista, já que eram as únicas integrantes do elenco do reality show que não apareceram na capa da Playboy de maio daquele ano. A edição foi motivo de polêmica entre os assinantes porque trazia as outras 14 modelos do programa, mas em poses que omitiam boa parte da nudez frontal, mostrando apenas seios e bumbum.

Atualmente, Villarim, que também estudou arquitetura e já foi bailarina do programa do Rodrigo Faro na Record, namora o empresário Paulo Rapuano, que participou da segunda temporada do De Férias com o Ex Brasil (MTV).