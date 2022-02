Ex-miss Ucrânia posa com armas e fala em se juntar à resistência do país

Lenna, que segundo o jornal New York Post é graduada em marketing e administração pela Universidade Slavistik, em Kiev, já postava fotos com armas de airsoft e roupas de combate em suas redes sociais antes da invasão russa. Ela já trabalhou como relações públicas e fala cinco idiomas.

"Qualquer um que deseja se juntar às forças de segurança, da Europa ou do mundo, pode vir e resistir lado a lado com os ucranianos contra os invasores do século 21. Pergunte a sua embaixada. Venha e lute conosco!", afirmou ela em outro post, em inglês.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anastasiia Lenna, eleita Miss Grand Ucrânia em 2015, parecem ter trocado os saltos pelas botas de combate. A modelo, que representou seu país no Miss Grand International, postou em suas redes sociais fotos com armas e afirmou que os invasores de seu país morrerão.

