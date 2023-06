Ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy cria perfil em plataforma de conteúdo adulto: 'Sou eu mesmo'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dois meses depois da separação polêmica de Preta Gil, Rodrigo Godoy criou um perfil em uma plataforma de conteúdo adulto. Neste sábado (24), o personal trainer anunciou a nova página no OnlyFans avisou para quem ainda tinha dúvidas sobre a participação no site: "Sou eu mesmo". Ele ainda convocou seus seguidores a acompanhá-lo na rede. "Me seguem lá".

Preta e Rodrigo se casaram em 2015, e os primeiros rumores do fim da união começaram em abril, após acusação de um caso extraconjugal dele com a ex-stylist da cantora. Semanas depois, a filha de Gilberto Gil confirmou nas redes sociais a traição e anunciou a separação. Rodrigo ficou sumido das redes por um tempo, mas voltou na semana passada. Ele colocou um carro à venda.

Godoy está vendendo uma Mercedes GLK 220, blindada e a diesel, que é avaliada no mercado por aproximadamente R$ 150 mil. Ele compartilhou fotos do veículo, pediu para que interessados entrassem em contato via inbox e disse que tinha intenção de ter um perfil de conteúdo adulto. O personal foi criticado e rebateu os comentários.

"Não entendi porque virou notinha que anunciei o carro aqui... Entendi muito bem a intenção da nota, para onde ela quis inclinar, sei muito bem". Que preguicinha, hein?", disse Rodrigo mostrando o dedo do meio no vídeo naquela ocasião.

Ele prosseguiu: "Anúncio grátis! Vou vender mais rápido do que eu imaginei. O carro é meu, o Instagram é meu. Ninguém tem nada com isso... (...) Que preguicinha. Está sem o que fazer a galera. Imagina quando [eu] anunciar o Only Fans?", finalizou Rodrigo Godoy.