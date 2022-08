Ex-marido de Britney Spears é condenado a dois meses de prisão após perseguição

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Após ter invadido o casamento de Britney Spears e Sam Asghari, em junho, Jason Alexander, segundo ex-marido da cantora, foi condenado na última semana a cumprir pena de 64 dias por invasão de propriedade privada e perseguição criminosa.

O juiz do condado de Ventura decidiu pela quantidade de dias que ele já passou na prisão e os promotores retiraram as acusações que ele enfrentava. O ex-marido foi casado com Spears por cerca de 55 horas, em 2004, até que um pedido para anular a união foi feito. Além da condenação, a Justiça fez uma medida protetiva que impede que Alexander se aproxime a menos de 100 metros da cantora até 11 de agosto de 2023.

No dia da cerimônia, ele foi acusado de tentar entrar de penetra e também agredir um segurança do local. Ele fez uma live em seu perfil no Instagram para mostrar o local da cerimônia e as decorações que ainda estavam sendo montadas pelos organizadores da festa.

"Britney Spears me convidou aqui. Ela é minha primeira esposa, minha única esposa. Eu sou seu primeiro marido. Estou aqui para estragar o casamento", gritava Alexander, segundo convidados da festa.

De acordo com depoimento do segurança de Spears, Richard Eubeler, durante audiência preliminar, Alexander conseguiu chegar ao segundo andar da casa de Spears e tentou entrar em seu quarto trancado , O segurança, que foi demitido, disse que sacou sua arma depois que Alexander pegou algo no bolso.