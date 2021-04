Ex do sertanejo Jorge diz estar em sua melhor fase após casamento do músico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor sertanejo Jorge, que faz dupla com Mateus, se casou com a namorada, Rachel Boscatti, em uma cerimônia íntima em Goiânia. O evento aconteceu no último dia 29, segundo assessoria da dupla, mas veio a público apenas nesta sexta (10).

A ex-mulher de Jorge, Ina Freitas, afirmou em suas redes sociais que recebeu uma enxurrada de mensagens de fãs preocupados, mas tranquilizou-os, afirmando que está bem com o casamento do músico com sua ex-amiga, que também é ex-namorada de seu irmão.

"Estou chocada com a quantidade de mensagens. Não tenho muito o que falar, só tenho que agradecer o carinho que vocês têm comigo. E está tudo certo, cada dia melhor. Estou no melhor momento da minha vida. Obrigada pela preocupação", disse Ina.

Jorge assumiu o romance com Rachel Boscatti no início do ano passado, meses depois do anúncio de sua separação. Em outubro, o casal tornou pública a gravidez da primeira filha, que se chamará Sara, dando início a nova lavação de roupa-suja.

Pedro Freitas, ex de Rachel e irmão de Ina, criticou o casal nas redes sociais na ocasião, afirmando que eles se merecem. A mãe do músico, Genô Barcelos, chegou a rebater e disse que o filho é uma pessoa íntegra e Pedro deveria aprender com ele.

Jorge e Rachel esperam a primeira filha já para o próximo mês. O músico é pai também do pequeno Davi, 4, de sua união com Ina.