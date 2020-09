Ex de Renan Bolsonaro nega conflito e diz que apoia o presidente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora digital Luana Dellevedove, 28, não está mais namorando Renan Bolsonaro, 22, filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro, 22. Ela mesma confirmou, nesta semana, o término do romance que durou quase seis meses e, apesar dos boatos, não acabou por nenhuma desavença com a família do jovem.

"Para não estragar a relação a gente achou melhor terminar, porque não está tendo compatibilidade de agenda. Mas foi um término bem tranquilo, a gente segue amigo, se falando. A mãe dele [Ana Cristina Valle] está vindo para cá na semana que vem. É minha melhor amiga hoje, minha confidente. Ganhei uma família", afirma ela.

Formada em jornalismo, Luana, que é da cidade de Limeira, no interior paulista, trabalha há oito anos como influenciadora digital e mora atualmente em São Paulo, enquanto Renan, que é estudante de direito, tem passado a maior parte do tempo em Brasília, onde quer investir no ramo de jogos eletrônicos.

Luana afirma que o término do casal nada tem a ver com desentendimento por posições políticas, como chegaram a apontar os primeiros boatos, já que a avó da influenciadora morreu em decorrência da Covid-19, doença menosprezada e muitas vezes chamada de "gripezinha" pelo presidente Bolsonaro.

"Pegaram esse gancho porque eu contrariei essa afirmação de que era uma gripezinha. Minha vó morreu de Covid, não é uma gripezinha. Dependendo da pessoa que pega, com baixa imunidade, ela não é brincadeira. Mas [meu posicionamento] não gerou nenhum mal-estar. Eu até falei que votaria no meu sogro novamente."

Apesar de afirmar já ter votado em Bolsonaro na última eleição, Luana não conhecia Renan na época. Segundo ela, os dois se conheceram por meio de um amigo em comum, durante uma viagem ao Guarujá, no litoral paulista, no início deste ano. O namoro começou após o Carnaval e durou até agosto. Sobre o futuro, Luana afirma que não descarta nada: "A Deus pertence."

PROJETOS E QUARENTENA

Formada em jornalismo, Luana chegou a trabalhar na TV e em rádio antes de mudar de carreira, segundo ela, porque "a profissão de jornalista não rendia como o Instagram". Na época, ela, que se diz apaixonada por fotografia, vídeos e viagens, já fazia alguns trabalhos de moda e "life style" na rede social.

Hoje, ela tem mais de 850 mil seguidores e afirma estar a todo vapor mesmo com as restrições impostas pela quarentena. Segundo Luana, as viagens internacionais que costuma fazer para editoriais de moda foram canceladas, mas trabalho não faltou para ela nesse período aqui pelo Brasil mesmo.

"A quarentena ajudou muito, os lojistas se desesperaram e investiram muito mais para não atrasar coleção, para não parar. E as pessoas começaram a comprar roupa enlouquecidamente, foi maravilhosos, trabalhei muito mais", afirma ela, que chegou a montar um estúdio na sala de sua casa.

Além dos projetos, Luana afirma que também já está conhecendo uma nova pessoa. Não é um namoro ainda, segundo ela, mas seria alguém de fora do mundo artístico ou político. "Indo bem devagar ainda", afirma sem revelar o nome dele.

Luana também já foi namorada do cantor Eduardo Costa, 40. Eles se conheceram em 2014 e tiveram várias idas e vindas nos anos seguintes.