Ex de Jade Picon, João Guilherme credita fama de conquistador à 'boa educação'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos 20 anos, o ator e cantor João Guilherme Ávila vem sendo chamado de "Dom Juan da Geração Z" graças à sua movimentada vida amorosa, principalmente após o fim de seu namoro com a influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon, 20, no ano passado.

Ele, que também namorou Larissa Manoela na adolescência, já foi visto aos beijos com Gkay, Viih Tube, Bianca Andrade (Boca Rosa), Luísa Sonza, Any Borges, Flavia Pavanelli, Mariana Rios, Vanessa Lopes e Duda Reis. A última conquista do rapaz, que tem mais de 16 milhões de seguidores no Instagram, teria sido a modelo Yasmin Brunet. Mas você já parou para se perguntar o porquê de ele atrair tantas mulheres bonitas? O que ele tem?

Ao F5, João Guilherme, que é filho do sertanejo Leonardo, afirmou que não se acha feio, mas credita a fama de conquistador à boa educação. "Eu sei que eu tenho personalidade e muita educação e isso falta muito [hoje em dia]. É isso que atrai as mulheres", disse o ator durante um evento em São Paulo realizado no final de julho.

"Ele seduz [até] uma planta. O olhar dele é conquistador. Ele é tudo isso. Ele não está de bobeira mesmo", afirmou a atriz Valentina Bandeira, 28, após se encontrar com ele na festa de Luísa Sonza, no mês passado, em entrevista ao podcast Donos da Razão.