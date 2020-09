Ex de Hulk desabafa no aniversário da sobrinha, atual noiva do jogador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Iran Ângelo, ex-mulher do jogador de futebol Hulk, escreveu uma longa publicação no Instagram neste sábado (5), dizendo estar sentindo uma "dor muito grande" no aniversário da sobrinha Camila Ângelo, que é a atual noiva do jogador.

Hulk e Camila assumiram o namoro em dezembro de 2019, quatro meses após o fim do casamento com Iran. Os dois foram casados por doze anos e têm três filhos juntos.

Após meses de disputa, o casal fechou um acordo com a divisão igualitária dos bens adquiridos por ele durante a união.

No post, Iran diz que considerava Camila como uma filha. "Acordo e adormeço sem entender por que isso aconteceu comigo. A dor é muito grande, às vezes penso que vai arrancar meu coração, mas Deus vem e me ampara".

"Dei tudo a essa menina desde que ela veio ao mundo. Sacrifiquei tantas vezes meus sonhos para realizar os sonhos dela", escreveu. "Ela conhecia minhas fragilidades, insegurancas, dores, medos, planos, e tinha meu amor incondicional. Ela administrava minha vida, e para mim tudo que ela falava era bom, era certo, era etico. Para mim, ela era perfeita em tudo e a ela entreguei o rumo da minha vida."

Ela ainda comparou o sofrimento que está vivendo à morte de um ser querido. "Imagina quando voce sepultou uma filha em vida?", disse. "Nao queiram conhecer esse sofrimento que dilacera a alma, que arranca um pedaco da gente."

Em junho de 2020, Iran já havia alfinetado Hulk com post sobre a "lei do retorno". O jogador respondeu, dizendo que "hoje sim eu vivo de verdade!".