Ex-capa da Playboy que traficava drogas é condenada a oito anos de prisão

Na época, a prisão da jovem fazia parte da Operação Rede, realizada em junho daquele ano, no Distrito Federal, quando mais de 200 policiais cumpriram 37 mandados de prisão e de busca e apreensão. Segundo a polícia, ela tentou resistir ao ser abordada no saguão de um hotel na ocasião.

A jovem já foi capa de revistas masculinas no Brasil e em Portugal e atuou como atriz pornô. A prisão havia acontecido em 21 de julho de 2020 em um hotel de Vitória, no Espírito Santo.

Segundo informações do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Flávia poderá cumprir a pena em regime semiaberto, mas ainda cabe recurso.

