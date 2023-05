Ex-cantora gospel, Priscilla Alcântara diz não se importar com críticas à virada na carreira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde que venceu o The Masked Singer Brasil (Globo, 2021) e fez uma transição profissional do universo gospel para o pop que a cantora Priscilla Alcântara, 26, precisa lidar com o bônus e o ônus de ser uma pessoa cada vez mais famosa.

Do novo namorado a críticas pelo rebolado, nada passa em branco nas redes sociais -mas ela jura que não se incomoda com tanta patrulha, por um simples motivo: Priscilla não costuma acompanhar o que falam sobre ela. "Sou meio desligada, não vou procurar gastar energia com isso. Sou bem resolvida", diz ao F5.

A cantora chegou a ter sua fé posta em xeque ao aparecer rebolando ao dançar uma música de Ivete Sangalo numa festa. "Sinceramente, nem sei quando eu me torno assunto, nem pelo lado ruim nem pelo bom. Não vejo mais Twitter, só sigo minha vida. Antes era complicado lidar com essa internet de terra sem lei, mas hoje tenho saúde mental em dia".

"Todo mundo quer ditar como as pessoas devem viver e isso não afeta só a religião, mas outras áreas. Muitos desejam que você atenda às expectativas deles, mas zero me importo", emenda.

Outro momento que repercutiu foi uma suposta aproximação amorosa entre ela e o cantor Vitor Kley, 28. De fato, ambos trabalham juntos em alguns projetos, mas ela diz que os dois nunca tiveram nada, afetivamente falando. "Temos uma música de trabalho juntos que é a 'Tudo Pah'. Nos conhecemos faz tempo e sempre quisemos fazer algo como dupla, nos admiramos. Provavelmente faremos mais projetos".

Segundo Priscilla, goste ou não, o público pode esperar mais mudanças e viradas em seu jeito artístico no futuro, pois ela conta que não consegue ser uma coisa só. Até o ano que vem, pretende fazer muitos shows e realizar o sonho de comandar um programa na TVa, além de um disco de inéditas.

"Sempre vi minha arte de um jeito livre, então sempre me enxerguei trazendo novidades e nunca num mesmo nicho. Gosto de evoluir, inovar, me testar. Desde sempre me vi cheia de possibilidades. Minha vida é cíclica e nunca me limito", diz.