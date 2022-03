Ex-BBB Paulinha Leite faz a quina na Mega-Sena após ganhar mais de 50 vezes

A influenciadora participou da 11ª edição do Big Brother Brasil (Globo) onde também ganhou muitos prêmios, apesar de não ter levado o prêmio do programa. "Tudo o que tinha de sorte na minha edição eu ganhei", diz ela que conta ter recebido três motos, um apartamento e um ano de relógios e óculos.

Segundo a Caixa Econômica Federal, duas apostas acertaram as seis dezenas. Outras 496 apostas acertaram 5 dezenas e levarão cerca de R$ 35 mil cada uma, e 31.802 apostadores acertaram quatro dezenas, sendo premiados com R$ 789,94.

"Por 1 não foi R$ 190 milhões", brincou ela no Instagram, mostrando seu jogo vencedor. Ela acertou os números 02 - 24 - 43 - 52 - 56. Para acertar o prêmio principal, ela precisaria ter apostado ainda no número 07.

