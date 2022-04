Ex-BBB Laís Caldas diz que se apaixonou por Gustavo à primeira vista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-participante do Big Brother Brasil 22 (Globo) Laís Caldas publicou uma homenagem ao namorado Gustavo no Instagram, neste sábado (30), e disse que sentiu amor à primeira vista com o curitibano. Os dois se conheceram no reality, quando o ex-brother entrou na Casa de Vidro, e se relacionaram durante o confinamento.

"Campeã do BBB 22 em vários sentidos, o primeiro foi por te conhecer, a gente se envolver e por nos permitir estar juntos. Nunca foi estratégia, foi amor desde a primeira vista e não preciso provar e nem explicar isso para ninguém", dizia a mensagem.

"Ganhei 1.95 de um homem perfeito por dentro e por fora. Sempre muito carinhoso, educado, amoroso, inteligente, amigo, um verdadeiro príncipe que sabe respeitar e tratar uma mulher como deve ser", continuou a ex-sister.

Laís foi eliminada do BBB 22 com 91,25% dos votos, quando disputava o Paredão contra Douglas e Eliezer. Ela era uma das integrantes do Quarto Lollipop, e com a porcentagem da sua eliminação, entrou para o top 10 de maiores rejeições do programa.

A trajetória da sister no programa ficou marcada pela amizade com o grupo pipoca no início do programa, pela aliança com Jade Picon ao decorrer do jogo e, principalmente, pelos seus confrontos com Arthur Aguiar durante os Jogos da Discórdia. Depois, iniciou uma relação com términos e recomeços com Gustavo, que prometeu continuidade fora do programa.