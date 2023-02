Ex-BBB Kaysar embarca para o Líbano para visitar a família após tragédia

Nas redes sociais, ele também compartilhou fotos e vídeos da situação e lamentou as tragédias que ocorrem no país. "Não basta a guerra, vem aí o terremoto."

Ele informou ainda que deve ficar por uma semana no local. "Fiquei sabendo que pode ficar sete dias mais ou menos assim. Então, vamos nessa, né?", falou. "Não quero chegar na fronteira e ser preso por lá. Tenho medo de entrar agora. É guerra, terremoto. Não sei o que está me esperando lá, realmente".

O ex-BBB 18 disse que está com medo, mas precisa ver como a família está. "Estou um pouquinho ansioso, com medo, mas preciso ir ver eles. O povo sírio é um povo esquecido, infelizmente. Estou bem triste pela tragédia", disse durante uma participação no programa Mais Você (Globo).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kaysar Dadour, nascido em Alepo, na Síria, afirmou que vai viajar para o Líbano, na noite desta terça-feira (7), para visitar a família após intensos terremotos matarem mais de seis mil pessoas, na segunda-feira (6). Ele chegou ao Brasil em 2011 para fugir de conflitos no país e vai ficar na fronteira com o país natal pois tem receio de ser barrado ao tentar entrar na Síria.

