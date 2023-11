Ex-BBB Eliezer diz que críticos à aparência de sua filha irão responder na Justiça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um vídeo publicado em suas redes sociais, nesta terça-feira (14), o ex-BBB Eliezer abriu o coração para discutir as críticas direcionadas à aparência de sua filha, Lua Di Felice, de apenas sete meses. Visivelmente irritado, ele expressou sua indignação em relação aos comentários que frequentemente são feitos por internautas.

"O que as pessoas fazem, não só com a nossa filha, mas com as outras pessoas diariamente, não é opinião. Não é dica. Não é conselho. Isso tem nome: o nome é gordofobia, difamação e injúria", declarou ele.

Eliezer, que já compartilhou vídeos anteriores destacando o acompanhamento pediátrico e a saúde da filha, esclareceu que o objetivo do vídeo não é convencer, mas informar. "O objetivo desse vídeo é trazer informação. Porque até pouco tempo atrás eu achava que nada poderia acontecer com essas pessoas. Muita gente acha que esses comentários vão ficar impunes. Com a minha equipe de advogados, eu juntei uma série de informações e essas pessoas vão pagar. Podem pagar caro", afirmou.

O influenciador enfatizou que não deixará os ataques impunes. "Todos os criminosos serão punidos. Fica essa falsa ilusão que nada acontece, que a internet é terra sem lei. E essas pessoas só vão parar quando forem condenadas, quando doer no bolso", desabafou Eliezer, destacando a importância de responsabilizar aqueles que praticam injúria e gordofobia online.