Ex-atriz mirim Débora Lagranha dá à luz Arthur: 'Baby boy na área'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Débora Lagranha, 29, deu à luz Arthur, segundo filho dela, com o veterinário Leandro Amieiro. O menino nasceu no Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira (10), pesando 3.415 kg e medindo 49,5 cm. "Ele já chegou assim, mostrando a que veio. Baby boy na área", compartilhou a veterinária e ex-atriz mirim no Instagram neste sábado (11).

Amieiro também compartilhou a novidade na mesma rede social. "O pescador já está na área. Seja bem-vindo filhote, que nunca lhe falte saúde e você seja muito feliz!!!! Chegou pra completar a família e deixar tudo ainda mais animado", escreveu.

Kayky Brito, Drika Marinho, Marina Elali e Kamilla Salgado estão entre os famosos que parabenizaram o casal pela novidade. "Lindos! Parabéns! Muita saúde, paz e felicidades", desejou Lilian Aragão, 53, mulher de Renato Aragão, o Didi, 86, com quem Lagranha contracenou em A Turma do Didi (Globo), entre 1998 e 2002, quando era conhecida pelo apelido, Debby.

Lagranha e Amieiro, que estão juntos desde 2012 e também são pais de Maria Eduarda, 8, participaram do Power Couple Brasil (RecordTV) em 2019. Na edição, que teve Nicole Bahls e Marcelo Bimbi como vencedores, o casal foi o terceiro eliminado do reality. Em 2020, os veterinários também estiveram no reality Troca de Esposas (RecordTV).