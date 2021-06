Ex-ator mirim de 'As Visões da Raven' é acusado comunicação imoral

O ator possuía uma audiência agendada para segunda-feira (28), no Tribunal Criminal de King County, que fica em Washington, nos Estados Unidos, no entanto, não compareceu.

Então, a jovem disse que foi ao Gabinete do Xerife para fazer uma denúncia, e a polícia afirma que começou a investigar o caso no início de 2020. A mãe da adolescente contou aos policiais que Massey conhecia sua filha desde que ela tinha quatro anos.

Inicialmente a ação foi divulgada em março de 2019, quando o ator foi processado em US$ 1,5 milhão, o que equivale à cerca de R$ 7,5 milhões, por supostamente enviar "inúmeras mensagens de texto, imagens e vídeos sexualmente explícitos" através do Snapchat.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.