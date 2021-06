Ex-astro do BTOB, Ilhoon, é condenado a dois anos de prisão por uso de maconha

Kim Hanbin, conhecido como B.I, foi condenado no início de junho pelo uso de drogas há cerca de cinco anos. Em comunicado a gravadora do cantor disse: "Ainda que o artista e nossa empresa reconhecessem seus erros passados e fossem incapazes de reverter coisas que já haviam acontecido, ponderamos sobre como ele poderia viver o resto de sua vida como um membro mais honesto da sociedade."

Além de Ilhoon, mais sete pessoas foram condenadas a penas de um ano e meio a dois anos de cadeia. A Coreia do Sul é rígida no controle de narcóticos, e o rapper não é o primeiro a ser acusado pelo uso da maconha.

"Eu refleti sobre minha vida até agora enquanto passava por este incidente. Embora seja irrevogável, vou manter e lembrar a dor e a compreensão que ganhei com este incidente e viver sem me sentir envergonhado", disse o rapper em seu testemunho.

As investigações começaram em dezembro do ano passado e o artista saiu do grupo musical nesse meio tempo. O caso começou após ele comprar 826 gramas da erva e usar a maconha entre julho de 2016 e janeiro de 2019.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) -O rapper e ex-integrante do grupo de K-pop BTOB Jung Ilhoon, 26, foi condenado a dois anos de prisão, nesta quinta-feira (10), por comprar e usar maconha. Segundo o site Soompi, a Justiça sul-coreana ainda designou uma multa de US$ 120 mil, cerca de R$ 600 mil na cotação atual.

