Eva Mendes diz que voltará a atuar, mas em papéis sem sexo ou violência

Famosa por filmes como "Hitch" (2005) e "Velozes e Furiosos 2" (2003), Eva começou sua carreira com aparições em clipes dos Pet Shop Boys e do Aerosmith, e percebeu cedo que Hollywood tinha muito a aprender sobre diversidade.

"Acho que, no que diz respeito à minha ambição, isso não foi embora, apenas passou para as crianças", diz ela. "Eu aplaudo e admiro mulheres que podem fazer tudo, mas eu não sou uma delas. E, felizmente, eu tenho uma escolha de não trabalhar e percebo o quão sortuda eu sou por isso ser uma escolha."

Em entrevista ao programa The View, ela afirmou que a partir de agora "não vou fazer violência, não quero fazer sexualidade; a lista é curta". Seu último trabalho como atriz foi realizado há quase oito anos, em "The Lost River", filme dirigido e roteirizado por Gosling.

