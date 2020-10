'Euphoria' ganha dois episódios especiais inéditos gravados durante a pandemia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A HBO anunciou que vai exibir dois episódios especiais da série "Euphoria", estrelada por Zendaya, Hunter Schafer e Jacob Elordi entre outros. A produção mostra o dia a dia de jovens americanos de uma forma bem crua, com cenas de sexo e consumo de drogas.

O primeiro dos dois episódios será exibido no dia 6 de dezembro e vai mostrar o que aconteceu após o final da primeira temporada (se não quiser saber de spoilers, pare de ler por aqui). O episódio foi escrito e dirigido por Sam Levinson, criador da série, e se chama "Trouble Don't Last Always" (Os problemas não duram para sempre).

A trama vai mostrar a personagem Rue (Zendaya) comemorando o Natal após ter sido abandonada por Jules na estação de trem e ter uma recaída nas drogas. Outro personagem de destaque é Ali (Colman Domingo), que apareceu em quatro episódios da primeira temporada.

O título e a data de estreia do segundo episódio especial ainda não foram confirmados pela HBO.

Os dois episódios foram gravados durante a pandemia. A HBO informa que eles foram produzidos seguindo todos os protocolos de prevenção da Covid-19.

A série recebeu três prêmios Emmy neste ano, incluindo o de melhor atriz dramática para Zendaya. Os outros prêmios foram para a equipe de maquiagem e para a canção original "All For Us", feita pelo músico Labrinth especialmente para a produção.