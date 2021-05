'Eu protagonizei, eu vigorei', diz Gil na primeira entrevista após a eliminação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a conhecida camisa rosa, sapato social preto e cabelo penteado para o lado, Gil vibrou com a própria fama durante entrevista para o Gshow, na madrugada desta segunda-feira (3), logo após ser eliminado no ultimo Paredão do BBB 21.

"Não estou acreditando no que estou vivendo. Parece um sonho", disse. O economista nascido em Jaboatão dos Guararapes e morador de Paulista, ambas cidades de Pernambuco, queria participar do Big Brother para mudar a própria vida e acredita que conseguiu isso.

Ele não disfarçou a expectativa para o futuro. "Eu quero ganhar dinheiro, ficar rico, fazer uma participação especial no Zorra Total", anunciou. Lembrado por Ana Clara sobre a extinção do Zorra Total, disse que está aberto para participar de qualquer outro programa da grade da Globo. "Em nome da misericórdia, estou aceitando tudo".

Com seu estilo intenso, Gil pulou de alegria ao ver as mensagens que vários artistas mandaram para ele nas redes sociais, entre eles Xuxa, Daniela Mercury, Deborah Secco, Cleo, Luciano Huck, Angélica, Preta Gil e Marina Ruy Barbosa. "O povo me conhece mesmo, é babado mesmo", comentou.

O pernambucano tem certeza de que foi um dos protagonistas do BBB 21. "Diga aí, eu protagonizei. Eu vigorei. Joguei errado, mas joguei", falou para a apresentadora Ana Clara.

Alguns famosos conversaram ao vivo com o quarto colocado no reality, entre eles Thelma Assis, vencedora do BBB 20, e Dani Calabresa, uma das grandes fãs de Gil.

"Vem pular pelado na minha piscina", convidou Calabresa. "Eu tô apaixonada por você. O Brasil te ama, o Brasil está lascado de amor por você".

Na entrevista, Gil analisou a relação com alguns dos companheiros de confinamento.

Após beijar Lucas na casa do BBB 21, ele quer conversar com o ex-brother, mas sem compromisso. O motivo: vive "amor de quenga", como na música de Pabllo Vittar. "Aceito currículos", disse sobre a intenção de conhecer novos pretendentes.

O economista chorou ao ver a própria reação diante da eliminação de Sarah e a emoção da amiga ao acompanhar a cena. Contou que ficou desesperado por achar que aquele Paredão era para ele sair. "Isso me machucou demais", disse. Em vídeo, Sarah mandou um recado e disse estar esperando para viverem uma vida maravilhosa.

Sobre a amizade com Juliette, o economista acredita ter sido influenciado para se afastar dela e quando percebeu já havia acontecido muita coisa. "É minha amiga, minha irmã. Depois que eu der um cheiro ela vai me perdoar", afirmou.

Ana Clara contou ao vivo sobre a aprovação de Gil em dois programas PhD nos EUA e perguntou qual será a decisão dele em relação a isso. "Eu preciso falar com meu orientador, vou ligar pra ele. Acho que minha mãe tem o número", respondeu.

Gil deu nota dez para a participação no BBB 21, disse que está torcendo para Fiuk, seu "amado", vencer o jogo e lembrou que entrou na casa com receio do que a mãe e os companheiros de igreja iriam pensar, mas amadureceu durante o reality.

"Estou livre, estou liberto e as pessoas me acolheram", comemorou.

No final, após declarar estar em êxtase, ele agradeceu a quem o acolheu. "Muitas vezes eu achei que meus esforços nunca seriam recompensados. Hoje eu sei que tudo foi por um propósito maior. Respira fundo e continua vigorando porque vai dar certo".