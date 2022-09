'Eu não sou Lula nem Bolsonaro' diz atriz Anna Lima no Rock in Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A atriz Anna Lima escolheu o figurino de 90% de quem foi a Cidade do Rock na noite do rock pesado e se vestiu da cabeça aos pés de preto. "Não ligo muito para esse estilo de música, vim mais para fazer social e celebrar a vida".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.