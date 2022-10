Eu e minha irmã nunca tivemos rivalidade, diz Simaria, sobre a ex-dupla Simone

A cantora, segurando o choro, preferiu não comentar sobre a falta de apoio familiar depois do término da dupla sertaneja com a irmã. Apenas deixou claro que se sentiu muito sozinha depois.

"Eu não tinha coragem de parar porque eu estava muito comprometida com tudo." Ela diz que a dupla sertaneja com a irmã foi como um casamento: "chega uma hora que não dá mais". Mas afirma que ela e a irmã nunca alimentaram rivalidades.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Simaria, ex-dupla sertaneja com a irmã Simone, concedeu sua primeira entrevista desde o fim de Simone & Simaria. No Fantástico deste domingo (9), a cantora deu explicações vagas sobre sua saúde, alegando que um médico recomendou parcimônia nos palcos devido a um calo nas cordas vocais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.