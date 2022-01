Estrela de reality britânico perde 82 quilos e vai atravessar Canal da Mancha a nado

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - O britânico James Argent, ex-participante do programa "The Only Way Is Essex", usou suas redes sociais para compartilhar seu processo de emagrecimento e a sua nova meta para 2022: atravessar o Canal da Mancha a nado. Segundo Argent, ele perdeu 82 quilos em nove meses, após fazer uma cirurgia bariátrica. Antes, o britânico pesava mais de 170 quilos. "Eu posso dizer honestamente que foi a melhor decisão que eu já tomei. Isso me estimulou a levar a sério meus hábitos alimentares e exercícios", escreveu em seu Instagram. Além de ter criado uma rotina saudável, Argent se propôs a um novo desafio intenso. "Eu estou treinando em uma academia para tornar meu corpo mais forte. Aquele nado pelo Canal da Mancha continua nos planos." A travessia envolve cerca de 35 quilômetros. Ele agradeceu a toda equipe médica que o alertou sobre os riscos que corria e a todos que deram suporte durante todo o processo.

