'Estou muito seguro com a decisão que tomei', diz Luciano Huck sobre os domingos

Questionado por Ceribelli se já havia pensado nisso, Luciano disse: "Obviamente que eu pensei nisso". "O que me fez pensar foi uma conjuntura em que o país que tem uma enorme potencialidade como o Brasil e uma enorme desigualdade como o Brasil, eu adoraria que fosse o país do futuro como sempre nos foi colocado e isso não aconteceu até hoje", afirmou Huck.

Durante a entrevista, o apresentador negou que tivesse dito que sairia candidato a algum cargo público. "Você não vai ler uma linha minha, em lugar nenhum, que eu falei que seria candidato a qualquer coisa. Nunca. Eu estou no debate público e vou continuar no debate público. Se você perguntar minha opinião sobre qualquer assunto, eu vou te dar. Eu nunca lancei uma candidatura", disse.

Em 2015, o apresentador voava em uma aeronave particular junto à sua esposa, Angélica, 47, e de seus filhos, além da babá e outros tripulantes. Já em 2019, Benício, o filho do meio do casal, sofreu um acidente enquanto praticava wakeboard no Rio de Janeiro. Ele precisou passar por cirurgia no crânio.

