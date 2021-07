'Estou emocionado', afirma Cauã Reymond ao ser vacinado contra a Covid-19 no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Cauã Reymond, 41, foi imunizado nesta quarta (7) contra a Covid-19. Ele publicou uma série de vídeos no Stories do Instagram mostrando desde o momento em que chegou ao posto drive-thru de imunização, no Rio de Janeiro. O ator recebeu a vacina da Janssen, que é aplicada em dose única.

"Cheguei aqui para vacinar, sou o terceiro da fila. Caí da cama. Um amigo me ligou umas 6h30, acho que era para surfar, mas eu vim vacinar", afirmou, aos risos. "É isso aí, vacina sim! Amém."

O ator estava sozinho e pediu para as funcionárias do posto gravarem o momento. "Eu estou emocionado", disse. Reymond também falou com as enfermeiras sobre o seu novo papel na novela "Um Lugar ao Sol" (Globo). "Mas lá não vou ser muito bonzinho, não, vocês vão ter que ter dó de mim", disse. Após a aplicação da injeção, ele agradeceu e tirou fotos com as funcionárias.