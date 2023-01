'Está com a mira em mim', diz MC Guimê sobre brother

Guimê: "Ele tá muito mais perigoso como jogador. Ele tem que tomar muito cuidado para não perder a linha no game de novo. Porque quase se f*deu no game"

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durante uma conversa no Quarto Deserto do BBB 23 (Globo), MC Guimê, Bruna Griphao e Gabriel falaram sobre o jogo de Fred Nicácio. No papo, o cantor disse acreditar que o médico está "mirando nele".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.