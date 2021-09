Erika Schneider vence prova e é a fazendeira da semana

Contudo, mesmo com o tempo adicional que foi dado como punição, ela conseguiu terminar antes que as rivais.

Elas só podiam fazer isso enquanto uma bolinha jogada por elas deslizava por uma mesa inclinada com pregos, no estilo pinball. Quando a bolinha estava chegando ao final da mesa, elas precisavam jogar novamente.

A prova que sagrou a nova fazendeira do programa consistia em encher quadrados que formavam a palavra "fazendeiro" com areia. Porém, havia alguns fatores para dificultar a tarefa.

Com isso, Liziane Gutierrez e Solange Gomes estão confirmadas na roça da quinta-feira (23). Elas disputam a permanência no reality show com Nego do Borel.

