Eric Clapton se reconcilia com a filha após seis anos afastados

Questionada pela revista, a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido (MHRA) não comentou as declarações de Clapton, mas afirmou que "mais de 56 milhões de doses de vacinas contra Covid-19 já foram administradas no Reino Unido, salvando milhares de vidas por meio do maior programa de vacinação já realizado no país."

Monotti compartilhou o texto de Clapton no aplicativo Telegram após permissão do artista britânico. A revista Rolling Stone dos Estados Unidos confirmou a autenticidade da carta.

Em maio de 2021, Eric Clapton afirmou ter ter tido reações de saúde "desastrosas" após tomar a vacina AstraZeneca contra a Covid e culpou as "propagandas" que diziam que o imunizante era "seguro para todos". As declarações estão em carta escrita pelo músico ao amigo arquiteto Robin Monotti, que é ativista contrário ao lockdown.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico Eric Clapton, 76, e sua filha Ruth Clapton, 36, fizeram as pazes e se reconciliaram após seis anos sem se falarem. A cantora falou que está em contato com ele, o que teria acontecido pela primeira vez desde 2015.

