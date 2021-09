Erasmo Viana, ex de Gabriela Pugliesi, está em A Fazenda 13

A 13ª edição do reality será apresentado por Adriane Galisteu, 48, após a saída de Marcos Mion, 42, que apresentou as três edições anteriores. O programa deve durar, em princípio, 94 episódios.

Pugliesi e Viana iniciaram o romance, em 2015, quando fotografaram juntos para uma marca de moda praia em Ilhabela, no litoral de São Paulo. Em abril de 2017, o casal oficializou a união com uma cerimônia em Trancoso, na Bahia.

Na vida pessoal, Viana e Pugliese acabaram o casamento em fevereiro deste ano. Em uma série de vídeos no stories do Instagram, ele explicou o que aconteceu e afirmou ter cometido um erro, do qual se arrependeu.

