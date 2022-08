'Era Uma Vez um Gênio' celebra a arte de narrar e amar sob trama simples

Alithea é pesquisadora e historiadora. Logo, é naturalmente crítica. O gênio seria a materialização do que ela estuda, do mesmo modo que um filme, de um ponto de vista autoral, materializa a ideia que estava na cabeça de quem o dirigiu.

É também sobre o despertar para a necessidade de amar, com a incerteza de ser amada de volta. Lembremos "A Arte de Amar", texto antológico do francês Jean Douchet sobre a crítica. Paixão e lucidez em doses equilibradas seriam necessárias a uma boa resenha, segundo o autor.

Ele concede a Alithea três desejos. Estudiosa que é, com seu nome de origem grega que remete à verdade, Alithea sabe dos perigos e armadilhas que envolvem essas escolhas. Por lidar bem com sua própria solidão e considerar sua vida plena, ela não tem ideia do que poderia desejar.

Em "Era Uma Vez um Gênio", o uso da música na segunda metade é louvável, justamente porque casa com a mudança de percepção na protagonista. A música de Tom Holkenborg é belíssima, com ecos de Bach, e sobe nos momentos certos, sem parcimônia, mas também sem chantagear o espectador.

Podemos pensar em bom gosto. Para não ficarmos no terreno do que é relativo, contudo, é fácil notar que a direção de Miller prima pela justeza de tom e ritmo e por um domínio inegável da encenação. Nos procedimentos exclusivamente cinematográficos, os filmes desse diretor costumam ser exemplares.

É claro que o risco do equívoco permanece, sobretudo na ideia de que se um filme é de tal diretor, ele só pode ser bom, ou o seu contrário —a má vontade completa com filmes dirigidos por alguém que esteja fora dos altares da autoria cinematográfica.

