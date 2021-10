'Era minha amiga', diz Alec Baldwin em 1ª entrevista após morte com tiro acidental

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alec Baldwin, 63, quebrou o silêncio neste sábado (30) e falou pela primeira com um jornalista sobre a morte de Halyna Hutchins, 42, diretora de fotografia que ele acidentalmente atirou e matou no set de seu filme "Rust", em Santa Fé, Novo México, nos Estados Unidos, no dia 21 de outubro.

"Ela era minha amiga", disse Baldwin a um repórter de BackGrid enquanto estava parado na beira de uma estrada rural com a mulher Hilaria Baldwin, que filmava tudo com um celular.

O ator falou que de vez em quando ocorrem acidentes em sets de filmagem, mas nada parecido com o que aconteceu no set de "Rust". "Este é um episódio em um trilhão, um evento em um trilhão", afirmou.

O ator destacou o esforço para limitar o uso de armas de fogo em sets de filmagens. "Eu sei o esforço contínuo para limitar o uso de armas de fogo em um set, é algo em que estou extremamente interessado", disse ele.

Baldwin acrescentou que está em contato constante com o marido de Halyna, Mathew Hutchins. O casal teve um filho de 9 anos. "Estamos muito preocupados" com a família dela, disse Baldwin, acrescentando que foi "ordenado" pelo gabinete do xerife de Santa Fé a não falar sobre o caso.

Em depoimento à polícia, o ator afirmou que apontando o revólver para uma câmera durante um ensaio no set de filmagem do filme "Rust" quando a arma disparou e atingiu a Halyna no peito.

Ele forneceu detalhes adicionais do disparo acidental na diretora de fotografia e feriu o diretor Joel Souza. Baldwin havia recebido a arma cenográfica e tinha sido informado de que estava descarregada, disseram autoridades de Santa Fé em documentos judiciais.

"Joel afirmou que puseram Alec sentado em um banco de uma igreja cenográfica, e ele estava treinando um saque cruzado. Joel disse que estava olhando por cima do ombro de (Hutchins) quando ouviu o que pareceu um estalo e depois um estouro alto", informou a declaração.

"Joel depois se lembrou vagamente de (Hutchins) se queixando de dor no estômago e apertando o tronco. Joel também disse que (Hutchins) começou a tropeçar para trás e que foi ajudada a se deitar".

Hutchins disse que não conseguia sentir as pernas, disse Reid Russel, um operador de câmera que estava perto dela no momento do disparo, às autoridades.

Transtornado, Baldwin foi fotografado no dia 23 de outubro diante de um hotel de Santa Fé abraçando e conversando com Matt Hutchins, marido de Halyna Hutchins, e o filho de 9 anos do casal.

ENTENDA O CASO

Um tiro disparado no set de filmagens do filme "Rust", estrelado por Alec Baldwin, deixou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42, morta e o diretor Joel Souza, 48, ferido, no Bonanza Creek Ranch, em Santa Fé, Novo México, nos Estados Unidos, no dia 21 de outubro.

O próprio ator disparou a arma cenográfica, que deveria estar com festim, não com munição de verdade. "Estamos tentando determinar agora como e que tipo de projétil foi usado na arma de fogo", disse Juan Rios, porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Santa Fé.

Baldwin foi interrogado e estava chorando, segundo o Santa Fe New Mexican, mas ninguém foi preso pelo acidente. Segundo apuração, a arma foi entregue ao ator pelo diretor assistente Dave Halls, que não sabia que ela tinha munição de verdade e confirmou isso no set gritando "arma fria".

Mas, segundo o sindicato de Hollywood, a arma continha munição real. "Uma munição verdadeira foi acidentalmente disparada no set pelo ator principal, atingindo a diretora de fotografia Halyna Hutchins, integrante da Local 600, e o diretor Joel Souza", disse uma filial local do sindicato IATSE (Aliança Internacional de Funcionários de Palco Teatral, na sigla em inglês).

Horas antes do disparo, um grupo de operadores de câmeras deixou o set de "Rust" em uma praia próxima à cidade de Santa Fé em protesto às condições de trabalho. Baixo orçamento, longas viagens e jornadas de trabalho foram algumas das reclamações, segundo o jornal Los Angeles Times.

Em suas redes sociais, Alec Baldwin falou sobre o choque e tristeza causados pelo acidente, e disse estar em contato com a família da colega. "Eu estou cooperando com a investigação policial para descobrir como essa tragédia aconteceu", escreveu.