Enzo Celulari nega flerte com Jade Picon

O filho de Cláudia Raia e Edson Celulari disse ainda estar extremamente feliz no papel de irmão, agora com dois caçulas na família: Chiara, filha de um ano e meio de Edson com Karen Roepke, e Luca, de seis meses, fruto do relacionamento de Claudia com Jarbas Homem de Mello.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enzo Celulari explicou o motivo de não poder deixar de comparecer ao quarto dia de The Town neste sábado (9): "Confesso que estou cansado, mas é Foo Fighters, não tinha como perder". Em entrevista à reportagem, ele negou ter flertado com a influenciadora e ex-BBB Jade Picon.

