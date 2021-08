Entenda por que 'A Canção de Aquiles' retrata o herói da 'Ilíada' como gay

Já em seu segundo romance, a proposta era escrever uma releitura feminista da “Odisseia” sob a perspectiva de Circe, a feiticeira que dá nome ao livro, como também fez Margaret Atwood com Penélope. No original, ambas têm pouco destaque.

Para evitar assincronias, Miller decidiu não alterar o que havia sido contado por Homero nem tentar criar paralelos com o mundo contemporâneo, como fez Rick Riordan com “Percy Jackson”. O que ela fez foi preencher lacunas que o poeta não havia explorado. Seu ponto de partida, portanto, não foi a Guerra de Troia, mas a infância e a adolescência dos personagens, quando eles se apaixonam.

A visão de Miller é parecida com a do professor André Malta, da Universidade de São Paulo, que se especializou nos poemas de Homero. “A interpretação depende do leitor, mas os gregos os viam como um casal, principalmente em locais onde havia liberdade sexual, como Atenas”, diz.

“Alguns pesquisadores dizem que só não há evidências no texto de Homero de que eles sejam um casal porque não precisava ser explícito. Os gregos antigos naturalmente os enxergariam desta forma. Com o tempo, porém, essa interpretação foi apagada de propósito, por homofobia”, diz a autora, lembrando releituras como “Troia”, estrelado por Brad Pitt, em que os personagens são primos.

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Madeline Miller perdeu as contas de quantas vezes leu a “Ilíada” antes de escrever “A Canção de Aquiles”, sua releitura gay sobre a Guerra de Troia, que acaba de chegar às livrarias brasileiras após viralizar no TikTok.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.