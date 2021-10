Encrenca volta a ter plateia e Cocielo diz que sonhava interagir com público

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O programa Encrenca, da RedeTV!, voltará a contar com plateia a partir deste domingo (24), segundo informações da própria emissora. Essa será a primeira oportunidade para o novo elenco, que estreou no início do mês, interagir com o público.

"Retomar a participação da plateia já será um grande passo, maravilhoso. Para mim, é uma realização pessoal de anos. Sempre foi um sonho poder interagir com o público, ter um programa de auditório, então vai rolar, será ótimo, e vamos crescer cada dia mais", afirma Júlio Cocielo.

Em comunicado divulgado pela RedeTV!, o comediante conta que estava ansioso. "A gente sente que o programa terá uma nova cara com a presença da plateia, uma interação muito maior. Aos poucos vamos colocando novos quadros e deixando o programa mais 'a nossa cara'".

Segundo a emissora, serão em torno de 25 pessoas, todas devidamente vacinadas com as duas doses da vacina, respeitando o distanciamento, utilizando máscaras e com álcool gel disponível. Ao todo, foi um ano sem plateia no programa, com totens no lugar das pessoas.

Cocielo estreou na atração no último dia 3 ao lado de Victor Sarro, Viny Vieira, Fernanda Keulla e Caio Pericinoto, e com direção de João Kléber. O elenco anterior, formado por Tatola Godas, Dennys Motta, Ricardinho Mendonça e Ângelo Campos, rescindiu o contrato em comum acordo com a emissora.

A equipe que deixou o Encrenca já anunciou um novo programa, o Perrengue na Band, que vai estrear no próximo dia 7. A atração seguirá nos mesmos moldes do que era exibido na RedeTV!, com os quatro comediantes comentando vídeos que viralizaram nas redes sociais durante a semana.