Encontro de Lurdes e Domênico em 'Amor de Mãe' emociona as redes sociais

"Às cinco da manhã eu estava acordada com o coração batendo", disse. A gravação, no entanto, foi adiada por causa da chuva. "Imagina que depois disso passaram-se 15 dias até ela realmente acontecer. Espero que para vocês seja tão emocionante quanto foi pra gente".

O abraço entre os dois aconteceu após a fuga de Lurdes do cativeiro por meio de uma falha no telhado da casa em que estava, em um sítio alugado por Thelma (Adriane Esteves). Apesar da emoção do encontro, ficou para esta quarta (7) a revelação sobre a verdadeira identidade de Danilo.

"Meu Deus, arrepiei", disse um dos internautas ao ver o esperado encontro entre mãe e filho. "Eu perco tudo com Lurdes passando a mão no rosto de Danilo/Domênico, muito amor", disse outra.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das cenas mais aguardadas da novela "Amor de Mãe", o encontro entre Lurdes (Regina Casé) e o filho Domênico (Chay Suede) mexeu com as redes sociais na noite desta terça-feira (6).

