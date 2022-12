Empresário que ofendeu Xuxa Meneghel é condenado a quatro meses de prisão pela Justiça

A Folha de S.Paulo procurou os advogados de Xuxa, Ticiano Figueiredo e Pedro Ivo Velloso. Segundo eles, através de um comunicado, a decisão foi uma medida de justiça e também pedagógica. "Isso serve para se evitar os ataques e as agressões das quais têm sido vítimas as pessoas públicas por emitirem suas opiniões legítimas nas redes ou em qualquer meio de comunicação", diz a nota. A reportagem entrou também em contato com Adriano Caruso e não obteve resposta.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.