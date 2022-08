As emocionantes homenagens dos famosos para a atriz Claudia Jimenez

Tom Cavalcante também lamentou a morte da amiga. Os dois trabalharam juntos no "Sai de Baixo" interpretando o casal Ribamar e Edileuza. "Minha amada Claudinha, soube agora da sua partida! Rimos juntos como sempre para ao final vermos que tudo não passou de mais uma pegadinha daquelas que o Ribamar aprontava com a sua eterna Edileuza. Sei que não por isso falo por aqui! Você é parte da minha vida em valiosos e inesquecíveis momentos."

Da turma da política, o governador do Rio, Claudio Castro, e o prefeito da cidade, Eduardo Paes, também a homenagearam. Castro lembrou de personagens que "nos deixam saudosos": "Dona Cacilda, da 'Escolinha do Professor Raimundo', e Edileuza, de 'Sai de Baixo', entre tantas outras". Já Paes se disse "triste com a morte dessa mulher tão especial".

Zeca Camargo também usou suas redes para se despedir de Claudia. "Uma atriz incrível. Uma comediante espetacular. Uma amiga dedicada. Uma mulher iluminada. Eu poderia seguir o dia todo falando as qualidades dessa pessoa tão querida que perdemos hoje. Mas prefiro que cada um de nós se lembre de Cláudia Jimenez do seu jeito".

A apresentadora Fatima Bernardes postou: "Que triste acordar com a notícia da morte da querida Cláudia Jimenez. Carinhosa, generosa, apaixonada pela sua arte. E nós, por ela. Num dos nossos encontros, me disse que o humor a salvou muitas vezes. Você, Cláudia, também deixou muitos dos nossos dias melhores. Que saudade!"

Carolina Dieckmann abriu seu coração. "Esse é o post que eu não queria fazer...que dói muito, que faz tudo parecer sem sentido, mas que justo por isso, me traz aqui agora: deixar sua gargalhada marcada nesse dia em que não é possível rir! Minha bobó, seu abraço e seu afeto me farão uma falta indescritível, mas para além disso, seu talento imenso e arrebatador jamais será esquecido", escreveu.

