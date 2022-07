Emmy 2022 tem 'Stranger Things', 'Round 6' e Zendaya entre indicados; veja a lista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira (12) os indicados à 74ª edição do Primetime Emmy Awards, o principal prêmio da indústria americana de televisão e streaming.

Vários favoritos do público, como "Stranger Things", "Round 6" e as atrizes Sydney Sweeney e Zendaya, de "Euphoria", foram lembrados pelos votantes. O campeão de menções, no entanto, foi o drama queridinho da crítica "Succession", com 25 indicações.

Ele é seguido pela comédia "Ted Lasso" e pela minissérie "The White Lotus", que receberam 20 indicações cada. "Hacks" e "Only Murders in the Building" tiveram 17, "Euphoria", 16, e quatro títulos empataram com 14 cada —"Barry", "Dopesick", "Ruptura" e "Round 6".

A sul-coreana, aliás, se tornou a primeira produção em língua não inglesa indicada na categoria de melhor série de drama, enquanto Zendaya é a mais jovem indicada duas vezes em atriz, bem como a produtora mais jovem a concorrer por um prêmio de melhor série —nos dois casos, por "Euphoria".

Na distribuição de indicações por emissora ou streaming, quem levou a melhor foi a HBO, com 140, mantendo a dianteira que havia retomado no ano passado, quando teve 130 indicações. A Netflix, segunda colocada, passou de 129, na última edição do prêmio, para 105. Também tiveram bons resultados o Hulu, com 58, e o Apple TV+, com 51.

Neste ano, o anúncio esteve envolto em expectativas porque, pela primeira vez, todos os grandes serviços sob demanda dos Estados Unidos tinham séries de peso elegíveis às principais estatuetas. Se em anos anteriores algumas ainda estavam se estabelecendo, hoje todas as principais plataformas tinham chances reais de aparecer na lista.

Os indicados ao Emmy foram anunciados durante uma transmissão ao vivo no YouTube da Academia, com apresentação de Melissa Fumero e J.B. Smoove. A entrega dos prêmios ficou marcada para o dia 12 de setembro. ​

Confira, abaixo, os indicados nas principais categorias e veja a lista completa no site do Emmy (https://www.emmys.com/events/74th-emmy-nominations-announcement).



Série dramática

"Better Call Saul" (AMC)

"Euphoria" (HBO)

"Ozark" (Netflix)

"Ruptura" (Apple TV+)

"Succession" (HBO)

"Round 6" (Netflix)

"Stranger Things" (Netflix)

"Yellowjackets" (Showtime) ​

Ator em série dramática

Jason Bateman, "Ozark"

Adam Scott, "Ruptura"

Brian Cox, "Succession"

Lee Jung-jae, "Round 6"

Bob Odenkirk, "Better Call Saul"

Jeremy Strong, "Succession"

Atriz em série dramática

Jodie Comer, "Killing Eve"

Laura Linney, "Ozark"

Melanie Lynskey, "Yellowjackets"

Sandra Oh, "Killing Eve"

Reese Witherspoon, "The Morning Show"

Zendaya, "Euphoria"

Ator coadjuvante em série dramática

Nicholas Braun, "Succession"

Billy Crudup, "The Morning Show"

Kieran Culkin, "Succession"

Park Hae-soo, "Round 6"

Christopher Walken, "Ruptura"

Matthew Macfadyen, "Succession"

Oh Yeong-su, "Round 6"

John Turturro, "Ruptura"

Atriz coadjuvante em série dramática

Patricia Arquette, "Ruptura"

Julia Garner, "Ozark"

Jung Ho-yeon, "Round 6"

Christina Ricci, "Yellowjackets"

Rhea Seehorn, "Better Call Saul"

J. Smith-Cameron, "Succession"

Sarah Snook, "Succession"

Sydney Sweeney, "Euphoria"

Série de comédia

"Abbott Elementary" (ABC)

"Barry" (HBO)

"Curb Your Enthusiasm" (HBO)

"Hacks" (HBO)

"Maravilhosa Sra. Maisel" (Amazon Prime Video)

"Only Murders in the Building" (Hulu)

"Ted Lasso" (Apple TV+)

"What We Do in the Shadows" (FX)

Ator em série de comédia

Donald Glover, "Atlanta"

Bill Hader, "Barry"

Nicholas Hoult, "The Great"

Steve Martin, "Only Murders in the Building"

Martin Short, "Only Murders in the Building"

Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

Atriz em série de comédia

Rachel Brosnahan, "Maravilhosa Sra. Maisel"

Quinta Brunson, "Abbott Elementary"

Kaley Cuoco, "The Flight Attendant"

Elle Fanning, "The Great"

Issa Rae, "Insecure"

Jean Smart, "Hacks"

Ator coadjuvante em série de comédia

Anthony Carrigan, "Barry"

Brett Goldstein, "Ted Lasso"

Toheeb Jimoh, "Ted Lasso"

Nick Mohammed, "Ted Lasso"

Tony Shalhoub, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Tyler James Williams, "Abbott Elementary"

Bowen Yang, "Saturday Night Live"

Henry Winkler, "Barry"

Atriz coadjuvante em série de comédia

Alex Borstein, "Maravilhosa Sra. Maisel"

Hannah Einbinder, "Hacks"

Janelle James, "Abbott Elementary"

Sarah Niles, "Ted Lasso"

Kate McKinnon, "Saturday Night Live"

Sheryl Lee Ralph, "Abbott Elementary"

Juno Temple, "Ted Lasso"

Hannah Waddingham, "Ted Lasso"



Minissérie

"Dopesick" (Hulu)

"The Dropout" (Hulu)

"Inventando Anna" (Netflix)

"Pam and Tommy" (Hulu)

"The White Lotus" (HBO) ​

Ator em minissérie ou filme para TV

Colin Firth, "A Escada"

Andrew Garfield, "Em Nome do Céu"

Oscar Isaac, "Cenas de um Casamento"

Himesh Patel, "Station Eleven"

Michael Keaton, "Dopesick"

Sebastian Stan, "Pam & Tommy"

Atriz em minissérie ou filme para TV

Toni Collette, "A Escada"

Julia Garner, "Inventando Anna"

Lily James, "Pam and Tommy"

Sarah Paulson, "Impeachment: American Crime Story"

Margaret Qualley, "Maid"

Amanda Seyfried, "The Dropout"

Ator coadjuvante em minissérie ou filme para TV

Murray Bartlett, "The White Lotus"

Jake Lacy, "The White Lotus"

Will Poulter, "Dopesick"

Seth Rogen, "Pam and Tommy"

Peter Sarsgaard, "Dopesick"

Michael Stuhlbarg, "Dopesick"

Steve Zahn, "The White Lotus"​

Atriz coadjuvante em minissérie ou filme para TV

Connie Britton, "The White Lotus"

Jennifer Coolidge, "The White Lotus"

Alexandra Daddario, "The White Lotus"

Kaitlyn Dever, "Dopesick"

Natasha Rothwell, "The White Lotus"

Chloë Sevigny, "The Girl from Plainville"

Sydney Sweeney, "The White Lotus"

Mare Winningham, "Dopesick"