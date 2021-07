Em semana de festa, Solange Couto celebra 65 anos e reata casamento

"Não tomei a vacina tomando a frente de ninguém, não desrespeitei nenhuma norma. Pessoas estão fazendo comentários desnecessários. Não tomei a vacina por ser famosa nem por ser rica, não paguei. Tomei por direito", justificou, alegando que tinha comorbidade e residia no asilo Retiro dos Artistas com a mãe.

Em junho de 2019, a atriz participou do programa Tamanho Família (Globo), apresentado por Márcio Garcia, e revelou que o namoro começou pelo Orkut. Após três meses de conversa, sem muitas revelações de Jamerson, ela conta que decidiu encerrar o papo, mas depois de algum tempo o engenheiro, que morava em Pernambuco, fez uma visita surpresa para ela no Rio e, assim, engataram o relacionamento.

Há algumas semanas, o casal já vinha publicando conteúdo nas redes de Couto, com live de assistência a contas hackeadas e também vídeos de humor no reels.

"União, parceria, querer bem, torcida e luta para vitória, tudo isso é o que temos e somos. Uma aliança fundida e ungida por Deus. Sempre juntos!", disse ela em seu perfil no Instagram ao celebrar o casamento, que já dura 11 anos e resultou no nascimento de Benjamin, 9.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Solange Couto teve uma semana de festas. Além do aniversário de 65 anos, comemorado na quinta-feira (1º), com familiares e amigos no CDesign Hotel, no Rio de Janeiro, ela também anunciou a retomada de seu relacionamento com o marido, Jamerson Andrade, 34.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.