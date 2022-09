Em live de Lula, Paulo Vieira diz que veio 'para destruir esse governo', em referência à Bolsonaro

"Estamos te esperando aqui, Ciro Gomes", brincou ele, olhando para a câmera ao ser entrevistado na live, e arrancando gargalhadas de quem estava por perto. Paulo contava que com ele não tem esse negócio de esconder o voto para evitar perder trabalhos ou patrocínios: "Prefiro perder uma publi mas ter investimento em saúde e educação", disse. Ele comemorava a alta adesão dos artistas à campanha do petista e, à reportagem, disse não apontar o dedo para aqueles que preferem não se posicionar.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vira-voto às vésperas do primeiro turno da eleições presidenciais foi o mote para que o humorista Paulo Vieira fizesse uma das piadas da noite nos bastidores do evento festivo promovido pela campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, nesta segunda-feira (26), São Paulo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.