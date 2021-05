Em homenagem a Paulo Gustavo, Globo exibe '220 Volts' após BBB 21

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paulo Gustavo morreu nesta terça-feira (4), aos 42 anos, vítima de Covid-19. Em pouco mais de 15 anos, o ator saiu do anonimato e criou vários personagens inesquecíveis, entre eles Dona Hermínia, personagem de sucesso no teatro que conquistou também o cinema.

Em homenagem ao ator e humorista, a Globo vai exibir o especial "220 Volts" e o filme "Minha Mãe É uma Peça 3" --esse último ainda inédito na TV aberta. De acordo com a emissora, o humorístico será exibido na noite deste terça após a final do Big Brother Brasil 21.

No especial "220 Volts", exibido no final de 2020, Paulo Gustavo traz seus personagens mais queridos, como Mulher Feia, Playboy e Senhora dos Absurdos, em situações típicas das festas de fim de ano, como aquele constrangedor amigo-oculto da empresa, ou a dificuldade para escolher a roupa ideal para o Réveillon.

Criado e escrito por Paulo Gustavo e Fil Braz, com direção artística de Susana Garcia, o humorístico teve participações de Herson Capri, Deborah Secco, Isa, Angélica, Mallu Vale, Rafael Zulu e Pedro Novaes.

Sucesso no cinema, "Minha Mãe é Uma Peça 3" será transmitido nesta quarta-feira (5) no Cinema Especial. Lançado em dezembro de 2019, apenas três meses antes do advento da pandemia, o longa conseguiu se tornar um fenômeno nas bilheterias, com quase 12 milhões de espectadores.

No terceiro e último filme da franquia, Dona Hermínia (Paulo Gustavo) precisa encarar muitas mudanças em sua vida. A filha Marcelina (Mariana Xavier) engravida do namorado e o filho Juliano (Rodrigo Pandolfo) anuncia que vai se casar com Tiago (Lucas Cordeiro).

Como se não bastasse, Carlos Alberto (Herson Capri), seu ex-marido com quem vive às turras, se muda para o apartamento vizinho ao seu. Perturbada com essas questões, Dona Hermínia ainda tem de lidar com Ana (Stella Maria Rodrigues), a sogra esnobe de Juliano. A dona de casa acaba tendo um 'piripaque' e vai passear em Los Angeles para relaxar e se redescobrir.