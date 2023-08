Em homenagem a Léa Garcia, Globo antecipa episódio de Tributo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em homenagem a Léa Garcia, morta nesta terça-feira (15) aos 90 anos em Gramado, A TV Globo e o Globoplay anteciparão um episódio da série inédita Tributo, que reverencia profissionais que fizeram história na televisão brasileira. O conteúdo será disponibilizado ainda hoje no streaming e será exibido após No Limite na programação do canal.

Em um dos oito episódios, Léa Garcia, é surpreendida ao reencontrar diversos amigos que fizeram parte de sua trajetória na televisão. A série mostra passagens da história da atriz, passando pelas adaptações para o teatro e cinema de "Orfeu do Carnaval" (1959), premiado com o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1960, pelo primeiro programa gravado inteiramente em cores no país, Meu Primeiro Baile, Caso Especial de 1972 e pelo trabalho mais marcante da atriz na televisão, a controversa Rosa, de "Escrava Isaura" (1976).

As dificuldades vividas pela atriz ao longo da carreira também são retratadas na série. "Arte cênica já é difícil para qualquer ator. Para um ator negro, é muito mais. A luta foi muito grande. Nós tínhamos essa esperança de deixar um legado para as próximas gerações", disse Léa, que sempre buscou alertar as equipes com quem trabalhou sobre questões sensíveis à sua raça.

Além do episódio de "Tributo" sobre Léa Garcia, a Globo fará outras homenagens à atriz. Após o Jornal da Globo, será reexibida entrevista cedida por Léa ao Conversa com Pedro Bial, em 2022. No encontro, gravado no Teatro do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, Léa dá uma aula de história ao trazer sua trajetória no teatro negro brasileiro, sendo uma importante figura a integrar o Teatro Experimental do Negro (TEM), companhia fundada por Abdias do Nascimento - artista e ativista pelos direitos civis da população negra - em 1959, com apenas 19 anos. O programa resgata ainda alguns dos mais importantes papéis de Léa no teatro, cinema e TV. O Domingão com Huck dessa semana também fará uma homenagem a essa grande atriz.

No Globoplay, uma retrospectiva da carreira da atriz está disponível ao público. O Canal VIVA fará uma exibição às 18h, do episódio 9 (Léa Garcia) da série documental As Vilãs Que Amamos. O Canal Brasil às 21h45, vai exibir "As Filhas do Vento" (2004), filme de Joel Zito Araújo. Às 23h10, vai ao ar "Um dia com Jerusa" (2020), filme de Viviane Ferreira. Às 00h25, será a vez de "O Maior Amor do Mundo" (2006), drama de Cacá Diegues; e às 02h10 será exibido "A Negação do Brasil" (2007), documentário de Joel Zito Araújo.

A atriz, que faleceu devido a um infarto agudo do miocárdio, estava com o filho em Gramado, no Rio Grande do Sul, para ser homenageada no Festival de Gramado pelo conjunto da obra.