Em 'The Girlfriend Experience', atriz brasileira interpreta prostituta de luxo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A "profissão mais antiga do mundo" ganha uma roupagem diferente na terceira temporada da série "The Girlfriend Experience", que estreia neste domingo (2) no serviço de streaming Starzplay. Na trama, uma estudante de neurociência decide trabalhar como acompanhante de luxo, e tenta aplicar os aprendizados de um universo no outro.

A série, baseada no filme homônimo de Steven Soderbergh (um dos produtores executivos), traz uma história diferente a cada leva de episódios. Desta vez, os episódios são estrelados pela atriz Julia Goldani Telles, nascida em Los Angeles, mas filha da pesquisadora brasileira Ana Maria Goldani.

Em bate-papo com a imprensa para falar sobre a série, do qual o jornal Folha de S.Paulo participou, a atriz (famosa principalmente pelo papel de Whitney na série "The Affair") afirma que mantém uma relação muito estreita com o Brasil. "Me considero uma gaúcha."

"Eu me mudei para o Brasil com um ano de idade, então português é minha primeira língua", diz. "Minha mãe é do sul do Brasil e cresci numa fazenda criando galinhas. Ainda tenho família no sul, e uma das minhas melhores amigas é do Rio de Janeiro, para onde eu ia todos os anos até começar a trabalhar."

A atriz afirma que era fã do filme e das temporadas anteriores da série, que rendeu uma indicação ao Globo de Ouro para Riley Keough, protagonista da primeira temporada. "Foi muito legal quando descobri que fariam uma personagem que eu poderia interpretar."

Julia Goldani Telles revela que, enquanto pesquisava para interpretar Iris, teve a oportunidade de conversar com acompanhantes de luxo. "Eu me encontrei com uma mulher maravilhosa que tinha um emprego de dia e era namorada de aluguel à noite e nos finais de semana", diz. "Ela foi muito generosa ao falar da história dela e de como era a vida de acompanhante."

Na série, Iris é muito ambiciosa, mas também tem um lado vulnerável. O pai dela começa a apresentar sinais de que está com Alzheimer, o que contribui para que ela embarque na nova profissão. Porém, a atriz diz que o dinheiro não é o único objetivo da personagem.

A personagem trabalha em uma empresa que busca desenvolver uma inteligência artificial. "Ela quer muito entender como traduzir o que as pessoas querem nos momentos mais íntimos e seus medos mais ocultos em termos tecnológicos", diz Telles.

Gravada durante a pandemia, os produtores da série tiveram que gravar várias cenas de sexo em meio a protocolos de segurança sanitária. "Para este papel, tivemos um coordenador de intimidade", diz. "Ele é um coreógrafo para as cenas de sexo. Aprendi muito sobre como fazer as coisas parecerem reais sem serem."

Além disso, houve adaptações no texto. Iris, por exemplo, não beija seus clientes na boca. "Ela só beija uma pessoa na temporada inteira", adianta. "Decidimos que isso seria mais íntimo para ela do que fazer sexo."

A atriz diz que tudo foi conversado com a diretora Anja Marquardt antes das gravações, para que todos estivessem confortáveis com as cenas. "Os atores com quem trabalhei me disseram que foi a primeira vez que lhes perguntaram se havia consentimento para fazer esse tipo de cena", afirma. "Costumamos pensar nisso como uma questão de gênero, mas isso deveria ser um padrão para todo mundo."

Marquardt, que além de dirigir também assinou os roteiros de todos os episódios, disse à reportagem que teve total liberdade para trazer as pesquisas que já estava fazendo sobre neurociência e inteligência artificial. "Diria que essa é uma novidade no universo da série."

Ela afirma ter ficado honrada com o convite. "A franquia tem temporadas únicas e diferentes, mas todas baseadas no filme do Soderbergh, então já tem um universo bem estabelecido com o qual trabalhar", diz. "Imaginar uma temporada diferente, mas honrar a estética e o tema da livre escolha neste universo das relações transacionais era ter o melhor de dois mundos."

A união dos temas é o que, para ela, torna a personagem Iris tão complexa. "Tem uma sobreposição muito interessante, que faz com que a Iris seja quase uma super-heroína", compara. "Ela consegue sacar essas pessoas nos primeiros minutos de interação, de modo que ajusta o comportamento para dar a eles o que ela pensa que eles desejam."

Sobre a escolha de Julia Goldani Telles para o papel, ela é só elogios. "Nós testamos muitas atrizes, mas quando a Julia apareceu foi um momento muito especial", diz. "Eu conhecia ela da série 'The Affair' e já era muito fã da forma crua e vulnerável como ela se mostrava. Acreditei que ela poderia ficar muito especial como Iris."

Marquardt afirma que ainda estava fazendo os roteiros quando a decisão de escalar a atriz foi feita, de modo que ela pôde escrever já com a atriz em mente. "Isso deixou os roteiros muito melhores e mais ricos."

*

"THE GIRLFRIEND EXPERIENCE" - 3ª TEMPORADA

Quando: A partir de domingo (2)

Onde: No Starzplay

Elenco: Julia Goldani Telles, Olivier Masucci, Frank Dillane, Daniel Betts, Armin Karima, Tobi Bamtefa e Alexandra Daddario, entre outros.

Direção: Anja Marquardt