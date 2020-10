Em A Fazenda, Victória está na roça, e Lipe, Jake e Raissa disputarão prova do fazendeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lipe, Victória, Jake e Raissa estão na pré-roça de A Fazenda 12 (Record). Um deles vai voltar como fazendeiro nesta quarta-feira (28) e a berlinda estará formada. Victória, por sua vez, já foi vetado por Raissa da prova desta quarta e já está no paredão.

Por conta do poder da chama, Biel teve a chance de fazer a primeira indicação da roça no lugar do fazendeiro Juliano. Com isso, o fazendeiro levou R$ 20 mil. Lipe foi o indicado de Biel para a berlinda.

Na sequência, Victória foi a mais votada pela casa com seis indicações. A votação teve momentos de tensão com uma discussão acalorada entre Victória e Raissa. Lidi e Mirella também bateram boca. A cantora se sentiu chateada por ter sido chamada de vaca, e Lidi disse que ofendeu a própria vaca. Lipe também brigou com Biel, Juliano e Victória após votar na peoa e criticar seu grupo de amigos.

Na sequência, foi a vez de puxar alguém da baia. O escolhido por Victória foi a Jake que nunca esteve numa roça. A peoa disse que já imaginava que essa fosse a decisão dela.

No Resta Um, o último a ser votado seria o escolhido para complementar a base de roceiros. E foi Tays.

Mas a noite ainda reservava um segundo poder. Victória, com o poder da chama vermelha entregue a ela por Biel, poderia trocar o quarto peão da roça, no caso, Tays. E ela optou por colocar Raissa.