Em A Fazenda, Raissa se revolta, briga com peões e joga água em Biel após ir para roça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a formação da primeira roça de A Fazenda 12 e de ter sido a mais votada pelos outros participantes, Raissa Barbosa ficou muito irritada e foi tirar satisfação com os peões na madrugada desta quarta (16). Ela chorou, gritou e chegou a jogar um copo d'água na direção de Biel e de outros participantes.

"Todos os homens me metralharam. Eu não sei porque vocês se juntaram contra mim [...] Eu estou aqui jogando com o coração, e vocês todos jogaram sujo", disse ela. Raissa recebeu oito votos e já está na roça.

Mateus Carrieri respondeu que ela estava enganada, que os votos não foram combinados entre eles. Nesse momento, ela se aproxima de Biel e diz: "Eu não ia votar em você, cara". Na sequência, joga um copo d'água na direção dele e de outros peões.

"Tentei me aproximar dele [Biel], do Lipe, de todos. Tentei me aproximar dos dois boys lixo, e o que eles fizeram?"

"Você só dormia, meu amor", rebateu Lipe, deixando Raissa ainda mais nervosa.

Carrieri afirmou que com a atitude, ela só estava dando mais motivos para justificar o voto deles. "A minha vontade é jogar água em todo mundo, não pode?" O ator rebateu: "Pode, mas você pode ser expulsa e é pior para você." Em todo o período, Luiza Ambiel e Jakelyne tentaram acalmar Raissa.

A modelo se trancou no banheiro, de onde os outros participantes escutavam gritos do lado de fora.

PROVA DO FAZENDEIRO

Na noite desta quarta (16), será realizada a Prova do Fazendeiro. Indicados à roça, Cartolouco, Fernandinho Beatbox e Rodrigo Moraes disputam a dinâmica. Quem ganhar, consegue escapar da berlinda.