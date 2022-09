Em A Fazenda 14, Tiago Ramos é apontado como xenofóbico em briga com Shayan

Nas redes sociais, muita gente criticou a postura de Ramos. "Xenofóbico. Vamos eliminar", postou uma seguidora. Porém, houve também quem tenha reclamado da interferência do programa em cortar a briga. "A briga pós-festa foi bem pior e não teve isso. Eles já estavam até distantes um do outro", comentou outro seguidor.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a formação da roça desta terça-feira (20), Tiago Ramos e Shayan tiveram de ser separados numa briga com direito a xingamentos e até acusação de xenofonia. Ramos mandou o oponente, que é do Irã, "aprender a falar português", e logo na sequência uma voz da direção ordenou que ambos se separassem.

